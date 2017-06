DROPKICK MURPHYS: il video di Until The Next Time

I Dropkick Murphys hanno pubblicato qualche giorno fa il video ufficiale di “Until The Next Time”, nuovo singolo estratto dall’ultimo album “11 Short Stories of Pain & Glory”.

Il video, diretto dal fotografo Gregory Nolan, è stato realizzato durante il tour americano ed europeo di promozione di 11 Short Stories of Pain & Glory.

La canzone è un omaggio ai fan della band, “the best fan on the planet” al rapporto instauratosi in tanti anni di coinvolgenti esibizioni dal vivo e interminabili tour.

Si parla proprio della vita on the road, delle amicizie che nascono lungo la strada, del piacere di conoscere tante nuove persone, di visitare diverse città e di quella tenera amarezza che si prova quando giunge il momento di salutarsi per continuare il tour…until the next time.

La band si esibirà in Italia il prossimo 11 luglio assieme ai Flogging Molly al Carroponte di Sesto S. Giovanni (MI)

Di seguito riportiamo i dettagli degli show:

–

DROPKICK MURPHYS & FLOGGING MOLLY

11.07.2017 | Carroponte | Sesto S. Giovanni (MI)

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.