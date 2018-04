DYNAMITE FEST 2018!!!

All’interno della splendida cornice della Velostazione Dynamo di Bologna, dalla collaborazione tra Dynamatic – la vita in velostazione e FrAnK nasce il DYNAMITE FEST 2018!

Tre serate all’insegna del Punk Rock e del Rock’n’roll in cui poter conoscere le migliori realtà DIY e Underground attraverso mostre, esposizioni, artigianato, DjSet e live.

Il tema principale del Festival sarà la musica, non solo come esibizione live ma come vero e proprio collante che unisce realtà diverse, fà nascere collaborazioni, genera cultura.

Ogni serata vedrà alternarsi 3 gruppi, rock e punk rock, all’interno dell’arena centrale della Dynamo.

Tutt’intorno all’arena, già dal tardo pomeriggio, prenderà vita il Dynamic Hands Market.

Lungo il tunnel che ospita le mostre saranno presenti tre esposizioni personali, una diversa per ogni serata,

che rafforzeranno ulteriormente il legame tra musica, arte ed artigianato!

Qui di seguito il programma delle tre giornate:

SABATO 14 APRILE

Dalle 18.00

Dynamic hands market (mercato distro & handmade from underground)

Partners area: horror vacui tattoo shop – B.C.H. roller derby Bologna – El jefe barber corner

Expo area: mostra personale Dressed to punk

Dalle 22.00

LIVE SHOW BY: THEE BOOZERS – CHOW – FLYIN’ZEBRA

SABATO 16 GIUGNO

Dalle 18.00

Dynamic hands market (mercato distro & handmade from underground)

Partners area: horror vacui tattoo shop – B.C.H. roller derby Bologna – El jefe barber corner

Expo area: mostra personale Needle 4 Needle Chapter 2 (G.Nihil feat. Paolo Esse)

Dalle 22.00

LIVE SHOW BY: THE BROKENDOLLS – HELLVIS – THE JACKSON POLLOCK

SABATO 8 SETTEMBRE

Dalle 18.00

Dynamic hands market (mercato distro & handmade from underground)

Partners area: horror vacui tattoo shop – B.C.H. roller derby Bologna – El jefe barber corner

Expo area: mostra personale Manuel Cossu

Dalle 22.00

LIVE SHOW BY: THE MANGES – TEENAGE BUBBLEGUMS – THE INNOCENT

Tutte le serata saranno con ingresso Up to You!

CONTATTI

FB – https://www.facebook.com/dynamitefestbologna/

Instagram – @dynamitefestbologna

mail – dynamitefestbologna@gmail.com