Esclusiva Punkadeka.it: video del primo estratto dall’ultimo dei 7YEARS

Il 7.7.2017 esce “Lifetime”, il nuovo disco dei 7Years, 13 tracce registrate, mixate e masterizzate da Tommaso Bandecchi (Ice Factory Production).

L’uscita del quarto disco della band è anticipato dal video della title track Lifetime realizzato da Chiara Borredon, una serie di immagini di repertorio che condensano nei circa tre minuti di durata del pezzo l’esistenza della band dai suoi esordi fino ad arrivare alle sessioni di registrazioni di questo nuovo disco. Il video si conclude con un ringraziamento a chi ha accompagnato la band durante il proprio percorso dalle alterne fortune dal 2001 ad oggi.

Il 5 Giugno uscirà il lyric video di Never Down, quinta traccia del disco che vede la partecipazione di uno dei punti di riferimento di sempre della band, con cui hanno avuto il piacere e l’onore di condividere il palco più di una volta in passato, Joey Cape. Il frontman dei Lagwagon, durante il tour invernale dei Me First and The Gimme Gimmes che ha fatto tappa anche al The Cage Theatre di Livorno, ha accettato l’invito di venire in studio e mettere il proprio timbro su questo pezzo. Il disco vede anche la partecipazione di HANS ROOFTHOOFT dei belgi F.O.D., una delle band più apprezzate del panorama punk-hc attuale: Hans compare sulla terza traccia Diy or Die. Inoltre torna a mettere il proprio tocco anche FABRIZIO PAGNI (TASTERS, NORTHE), amico di vecchia data della band che già aveva registrato l’assolo di hammond di Your Salvation presente nel secondo disco “Photograms” (2007). Fabrizio è presente con un synth su “In The Name of What” e con gli arrangiamenti di tastiera su For Better or For Worse.

Il disco esce con il supporto di 3 etichette, Morning Wood Records, NoReason Records ed Inconsapevole Records, distribuito in cd, su tutti gli stores digitali e prossimamente anche in vinile. Il “release party” è fissato durante il festival dell’etichetta livornese il 4-5-6 Agosto al Surfer Joe di Livorno (ingresso gratuito), con tante altre band che parteciperanno alla 3 giorni e che a breve verranno annunciate. Il 7 Agosto suoneranno al Bolgheri Festival ed il 14 Agosto i 7Years avranno il piacere di suonare alla seconda edizione del Bay Fest: faranno parte della strepitosa line-up del secondo giorno del festival in provincia di Rimini giunto alla 2° edizione, insieme a BAD RELIGION, PENNYWISE, GOOD RIDDANCE, SHANDON, ANDEAD e LINTERNO.