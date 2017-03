FACE TO FACE: nuovo 7″ in uscita a maggio

Il 7 maggio prossimo uscirà per Fat Wreck Chords un nuovo 7″ dei Face To Face.

Il 45 giri conterrà Say What You Want (pezzo estratto dal nuovo album “Protection”, qui la nostra recensione: http://www.punkadeka.it/face-to-face-protection/) sul lato A e l’inedito I, Me, Mine sul lato B.

La storica punk rock band californiana sarà in Italia il prossimo 14 agosto all’interno della tre giorni del Bay Fest di Bellaria Igea Marina.