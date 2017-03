ME FIRST AND THE GIMME GIMMES: on-line “City of New Orleans”

Si intitola City of New Orleans il nuovo pezzo dei Me First And The Gimme Gimmes, estratto da “Rake It In: The Greatest Hits” in uscita il prossimo 7 aprile per Fat Wreck Chords.

Cliccate qui per ascoltare il pezzo

“Rake It In: The Greatest Hits” rappresenta la prima uscita dopo “Are We Not Men? We Are Diva!”, datato 2014.