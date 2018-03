Glen Matlock in Italia per 3 appuntamenti live!

Dopo il successo delle date italiane in acustico che hanno registrato numerose presenze e apprezzamento unanime, si è consolidato il legame dell’artista britannico con il nostro Paese. Reduce dal recente tour europeo nel quale ha condiviso il palco con Dropkick Murphys e Flogging Molly, con un unico passaggio in Italia lo scorso 14 febbraio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova, torna nel nostro paese con il suo imperdibile show acustico per 3 appuntamenti live.

GIOVEDI 29 MARZO – PEYOTE CAFE MAGENTA (MI)

Via C.na Peralza, 12, 20013 Magenta

Inizio Concerto ore 22.00

Ingresso libero / prenotazione posti ad esaurimento

Infoline: Peyote Cafe 3479809173, 3478932562

VENERDI 30 MARZO – CRAZY BULL – GENOVA

Via E. Degola 4, 16151, Genova

Inizio Concerto ore 22.00

Opening: The Liptones Rockabilly Experience

SABATO 31 MARZO – PIPPO FOODCHILLSTAGE – BOLZANO

Via Cadorna 18, 39100, Bolzano

Inizio Concerto ore 21.00

Ingresso 10.00 euro

Matlock interpreterà alcuni dei suoi brani più noti, partendo dai Sex Pistols, con brani indimenticabili quali “God save the queen”, “Pretty vacant” o ancora “Stepping Stone” sino alle composizioni più recenti con Philistines, passando per alcune cover, tra cui brani di The Who, Monkees, solo per citarne alcuni, pezzi che i Pistols stessi eseguivano all’epoca di “Never Mind The Bollocks”. Un set acustico intenso ed indimenticabile, ruvido e spontaneamente Punk.

Il 10 Marzo 2017 esce per etichetta IndieBox Music il suo nuovo EP di brani inediti intitolato “SEXY BEAST”.