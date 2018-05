Questa domenica GREEN DAY FEST

La sesta edizione del festival a tema Green Day arriva a Torino

“Green Day Fest”, l’evento interamente dedicato alla musica dei Green Day, arriva per la prima volta a Torino.

Dopo il successo delle prime edizioni, Mike Dirnt, bassista dei Green Day, ha dichiarato: “Il Green Day Fest è un evento eccezionale”.

L’evento Green Day Fest, organizzato dal Fanclub italiano dei Green Day greendayitaly.com, avrà luogo domenica 20 maggio a partire dalle ore 20:30 al Maglio (Via Andreis 18, Torino), ingresso gratuito.

Green Day “Fest” come una grande festa per celebrare una band che ha unito intere generazioni e ha venduto nel mondo più di 75 milioni di dischi. A un anno di distanza dal concerto dei Green Day a Torino, i fan dei Green Day avranno la possibilità di rivivere le stesse emozioni assistendo ai concerti delle tribute band e partecipando a numerose attività.

Gli stessi Green Day sono a conoscenza dell’evento e hanno più volte manifestato apprezzamento sui profili Instagram della band, dedicando anche un saluto speciale dal palco del concerto di Lucca 2017.

Alcuni numeri del Green Day Fest 2018: 6 live band da tutta Italia, 1 special guest, 3 attività ricreative e musicali.

Nel corso della serata si alterneranno sul palco del Maglio quattro tra le migliori tribute band italiane dei Green Day, che arriveranno a Torino un po’ da tutta Italia, e suoneranno canzoni dei Green Day dai più grandi successi ai pezzi dei primi album.

Le tribute band sono: Killthedj (Torino), Free Day (Salerno), East Bay (Brescia), Sweet Children (San Benedetto del Tronto).

Verrà inoltre dato ampio risalto alla musica emergente ed inedita con l’esibizione di due band della scena punk rock/alternative italiana. I Plug Out Head, punk rock band di Reggio Calabria, con all’attivo l’album Milkshake (2016) che ha riscosso un discreto successo. I Flatmates 205, band pop punk di Torino, che hanno da poco rilasciato il primo EP “Leave It All”.

L’evento è inoltre arricchito dalla presenza di Emanuele Binelli, giornalista musicale ed autore dei libri sui

Green Day editi da Arcana Edizioni (“Uno! Dos! Tré! ..Cuatro! Green Day in Italia” e “Green Day. Uno! Dos!

Tré! Testi commentati”) che presenterà i suoi libri in una conversazione sul palco.

Oltre alla musica sono previsti giochi, lotteria e quiz a premi (con in palio un autografo di Billie Joe

Armstrong), tutto a tema Green Day.

L’evento “Green Day Fest” inizierà alle ore 20:30 di domenica 20 maggio al Maglio di Torino e andrà avanti

fino ad oltre la mezzanotte in una lunga serata di musica e di festa.

www.greendayitaly.com