GROEZROCK 2017: line up completa

L’organizzazione del Groezrock ha reso noti gli ultimi nomi dell’edizione 2017 (29, 30 aprile, Meerhout, Belgio) e come al solito ce n’è per tutti i gusti: per gli amanti dell’HC ecco Gorilla Biscuits, Cro-Mags e No Turning Back, per quelli del punk rock invece ci saranno gli Swingin’Utters (per la prima volta al Groezrock), i toyGuitar, i Red City Radio, i F.O.D. e i Nothington.

Un’altra grande aggiunta che rende ancora più allettante la line up è quella dei Choking Victim, storica ska core band di New York per la prima volta in assoluto in Europa.

I suddetti sono solo alcuni degli ultimi nomi confermati che vanno ad aggiungersi a una line up che vede già Cock Sparrer, Pennywise (che suoneranno “About Time” per intero), Anti-Flag, Bouncing Souls, H2O, Ignite, Thrice, Parkway Drive, Deftones, Underoath, Belvedere, Menzingers, Flatliners, Strike Anywhere e tanti altri.

Per tutte le info su biglietti, line up e location:

http://www.groezrock.be/