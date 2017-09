Harley Flanagan (Cro-Mags) a breve in Italia!

La leggenda del punk hardcore new yorkese Harley Flanagan sarà a breve in Italia per un’unica e devastante tappa: da segnare per bene sul calendario, sabato 09 dicembre al Legend Club Milano! Ad accompagnarlo per tutte le tappe del tour europeo i Lifesick, una violenta commistione tra slduge, black metal e hardcore direttamente dalla Danimarca. Harley Flanagan, ex bassista e fondatore dei Cro-Mags, è una vera e propria icona hardcore.

Una vita fatta di sregolatezze ed eccessi nella New York degli anni ’70, il tutto raccontato attraverso riff veloci e violenti, prima con i The Stimulator e poi con gli storici Cro-Mags. Secondo il New York Times “poche band erano energetiche come i Cro-Mags nella scena hardcore del Lower East Side, verso la fine degli anni ‘80”. La carriera con i Cro-Mags, con cui Harley è stato dalla loro genesi fino ai primi anni 2000, non ha però impedito al bassista di portare avanti altri progetti musicali e non solo. Oggi Harley è infatti istruttore di Brazilian jujitsu presso un’importante accademia e ha pubblicato lo scorso anno un album solista “Cro-Mags” (2016) che, nonostante l’epoca sia cambiata mantiene la stessa carica devastante che ha caratterizzato gli inizi della propria carriera.

Riportiamo di seguito i dettagli dello show: HARLEY CRO-MAGS FLANAGAN + Lifesick 09 dicembre 2017 LEGEND CLUB | MILANO

> Prevendite disponibili da giovedì 14 settembre alle ore 11.00 sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow >>

