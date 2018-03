Il 24 marzo doppio release party al Mezcal di Savigliano: Il Complesso e Middle Finger!!!!

Esce ufficialmente il 24 marzo per Mohican Tunes Records il terzo lavoro de Il Complesso, street punk band di Caramagna Piemonte, qui la recensione dello split con Klasse Kriminale e The Business recensito qualche tempo fa. Il release party si terrà al circolo Arci Mezcal di Savigliano (CN, via Torino 187/E) e vi invitiamo ad esserci perché se su disco sono eccezionali, live sono una vera bomba, inoltre giocano “in casa”, quindi si preannuncia una vera bolgia.

Ma non finisce qui perché insieme a loro ci sarà un altro release party, gli amici Middle Finger, li conosco davvero poco ma non so perché mi fido di quanto dice Dario, voce de Il Complesso e genio dietro a Last One To Die Crew – Granda Rebel Sound. Restate tuned sulla pagina dell’evento per le novità:

2 Release Parties – Il Complesso & Middle Finger + guest

Ho letto le due recensioni del disco de Il Complesso fatte dai loro amici e devo dire che l’hype è salito ben oltre i livelli di guardia, il mio ordine l’ho già fatto, se non volete restare senza andate qui www.mohicantunesrecords.com