IL COMPLESSO: Ogni Tua Domanda

Avete presente la sensazione di rivivere momenti dentro una canzone? Il Complesso l’ho visto solo qualche volta dal vivo, ma la carica emotiva che sa dare è unica e ti resta dentro, e su disco non sono da meno, sono un vortice di parole sbattute dentro ad un microfono, ma non alla cazzo, sono macigni pensati bene, una voce che fa di tutto per rigirarti il cervello con concetti chiari e senza fronzoli, i testi sono delle mai troppo romanzate poesie di strada, anzi i peli sulla lingua sono stati spazzati via a forza di grida e gin tonic, e parlano un po di tutto quello che riguarda i nostri punk-rockers piemontesi, tutto accompagnato da cori da brividi, per una serie di anthem da cantare tutti stretti sotto al palco. Ho un paio di pezzi ai quali sono già affezionato in modo quasi maniacale, tanto che vorrei averli scritti io.

Musicalmente siamo decisamente ad un ottimo livello, tutto l’arrangiamento del disco crea un’atmosfera che mi riporta a diversi anni fa, tempi pieni di spensieratezza e di voglia di fare casino fino a tarda notte e pure il giorno dopo. Bello spinto per la maggior parte dei pezzi con dei piacevoli rallentamenti dove serve, si sente tutta la stima (STIMA, non scimmiottamento, c’è un abisso in mezzo!) per i grandi gruppi come Clash, Klasse Kriminale ed i migliori gruppi Oi! britannici, ed io che ho la “brutta” abitudine di ascoltare generi e cantautori che nemmeno vi sognate ci ho sentito pure un pelo di Vasco, ma sicuramente è una mia associazione distorta in quanto so che il cantante, Dario, lo ascolta e parecchio.

Chi viene dalla provincia se non ha una marcia in più se la costruisce, e se come in questo caso ce l’ha, ne fa sfoggio con orgoglio e ne abusa, e cazzo se si sente. E adesso dopo averlo ascoltato ce l’avete anche voi la sensazione di rivivere momenti dentro una canzone?

Registrato da Francesco Martinat, master di Tino Paratore, foto e grafica di Elena Ozzimo, prodotto da Mohican Tunes Records.

tracklist:

01. i ragazzi fan da se

02. come voi no

03. alla fine

04. il contrario

05. furgone

06. 4 amici

07. insieme

08. pacco bomba

09. giuda

10. nei fatti miei

11. vecchia band