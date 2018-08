INCONSAPEVOLE DAYS 2018: il programma completo

Questo fine settimana si terrà la decima edizione dell’Inconsapevole Days, festival dell’etichetta indipendente Inconsapevole Records.

Come sempre sarà una due giorni all’insegna del punk rock con ospiti internazionali come Lillingtons e Yotam Ben Horin (Useless ID) ed europei come i F.O.D. (prima ed unica volta in Italia).

Di seguito il programma completo:

Inconsapevole Days 2018, Surfer Joe, Livorno INGRESSO GRATUITO

Venerdì 10 agosto

Yotam Ben Horin (Useless ID)

The Lillingtons

The Chromosomes

Mike Neograff

Pyker Lachiver

Sabato 11 agosto

F.O.D.

7Years

+ dalle 20 sul palco acustico

Thomas Durin (Crosswise Decay)

Antonio Amendolea

Totonno e Basile (Duff)

Matteo Caldari (7Years)

Sam Matta (30Miles)

Dario Vinilico (Biffers)

Massi Morandi (The Chromosomes)

Wasei Hey! Go!

Ale Biagiotti (Crosswise Decay)

Ruiha & The Kelavra

No Use For An Acoustic Set

+ after party con la Asshole Star Band (membri di 7Years, One Night Stand, The Chromosomes, New Real Disaster, Crosswise Decay, Duff).

Main Stage, Acoustic Stage, contest di pittura, distro, vinili e tanto altro a ingresso gratuito in una location da perdere il fiato: tutto questo e molto altro è Inconsapevole Days 2018.

Per tutte le ulteriori info:

https://www.facebook.com/inconsapevolerecords/

https://www.facebook.com/events/164437967540847/

http://www.inconsapevolerecords.com/