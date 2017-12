L’ALBA DI NUOVO: In arrivo un nuovo EP omonimo!

“L’hardcore melodico non conosce limiti spazio-temporali, ti prende e basta, anzi… ti prende e non ti lascia più”

A dieci anni dalla sua nascita e a ben cinque dal loro ultimo capitolo discografico, L’Alba Di Nuovo torna a farsi sentire a modo suo, attraverso la musica, più precisamente con un nuovo EP omonimo disponibile dal 15 dicembre. Un modo semplice e diretto per riprendere quanto si era interrotto con “La nuova razza”, rimettendosi in gioco su diversi aspetti: dalla produzione alla label. “L’Alba Di Nuovo” è infatti stato registrato e prodotto da Alessandro Beltrame presso i Skull Studios di Terni, mentre sarà This Is Core a licenziare il disco in versione fisica e digitale. Questo nuovo lavoro si regala tutto il background musicale del loro percorso, rielaborato e inserito in sette tracce di puro hardcore melodico, sancendo quella che comunemente viene definita maturazione artistica. Dal punk rock di “Sospeso in aria” passando al rock duro di “Come un sasso” fino al punk-hardcore di “l’equilibrista”. Un’evoluzione chiara e riconoscibile nelle sonorità più pulite e taglienti, altrettanto nei testi fortemente diretti e introspettivi, che lasciano spazio alla parte emotiva che Daniele (voce e autore) vuole trasmettere e condividere con il pubblico, mantenendo però fluidità e potenza nella parte musicale.

La tracklist di “L’Alba Di Nuovo”:

Come un sasso

L’equilibrista

Sentimento sovversivo

Sogno lucido

Uno, nessuno

Sotto scacco

Savino’s song