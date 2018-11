LAURA JANE GRACE & THE DEVOURING MOTHERS: album d’esordio in streaming completo

Al link che segue potete ascoltare “Bought To Rot”, album d’esordio di Laura Jane Grace & The Devouring Mothers, nuova band della leader degli Against Me! e dello storico batterista della punk band della Florida Atom Willard.

l’album è uscito in questi giorni per Bloodshot Records.

https://www.npr.org/2018/11/01/661158897/first-listen-laura-jane-grace-the-devouring-mothers-bought-to-rot?t=1541518403131