LAWRENCE ARMS: raccolta in streaming

https://thelawrencearms.bandcamp.com/album/we-are-the-champions-of-the-world-the-best-of

Cliccando sul link qui sopra potete ascoltare per intero la raccolta dei Lawrence Arms “We Are the Champions of the World”, uscita per Fat Wreck Chords.

Ricordiamo che la data italiana fissata per il 9 agosto prossimo a Caramagna (Torino) è stata annullata:

http://www.hubmusicfactory.com/news/743/the-lawrence-arms-annullata-la-data-italiana