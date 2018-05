Lennon Kelly (14 aprile 2018 – Santa Lucia di Piave)

Sabato, 14 aprile 2018 sarei dovuto partire per il Marearock Festival ad Alicante. Normalmente non salto quasi nessun concerto che mi interessa da quelle parti. MA quando il mio HC Bolzano disputa una Finale Play-Off, saltarne uno ci sta. Anche perchè appunto rimanere qui non vuol dire automaticamente rimanere senza concerti.

Parto la sera per raggiungere Santa Lucia di Piave per vedere finalmente gli Amici Lennon Kelly. Arrivo a concerto appena iniziato. A me la musica irlandese piace da sempre e dal vivo è sempre ancora più bella. Soprattutto se sul palco c’è una band che sa suonare benissimo. È il primo loro concerto fuori da qualche festival che vedo e mi piacciono dall’inizio fino alla fine. Portano in scaletta sia i loro vecchi classici che i brani del bellissimo nuovo disco. Alla fine parliamo di più di un’ora e mezza di live, nel quale includono anche qualche cover di famose canzoni di questo genere.

Sono sicuro che anche questa band abbia tutte le qualità e le carte in regola per far parlare di sè anche fuori dai confini del nostro Paese. Le capacità e soprattutto la passione ci sono.

A fine concerto chiacchiere e risate con Vasco, al quale ormai da tempo mi lega una forte e sentita Amicizia. Conosco i suoi compagni di palco e avventure e alla fine tutta la crew mi fa anche i migliori auguri per la Finale del mio HC Bolzano. Grandi Lennon Kelly, ci rivediamo molto presto! GRAZIE di tutto!