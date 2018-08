Lennon Kelly (26 luglio 2018 – Mantova)

Giovedì, 26 luglio 2018 parto con calma da casa verso le 19.30 e in poco più di un’oretta e mezza arrivo a Mantova. Alla festa Arci stasera suonano i miei Amici Lennon Kelly. Saluto Vasco e la sua bella banda che poi mi offrono anche gentilmente la cena. GRAZIE!

Verso le 21.45 inizia il concerto dei Lennon Kelly, band romagnola che suona Folk Punk irlandese e che ormai fa anche più di qualche data all’estero. Loro come sempre mi piacciono un sacco. Penso che la musica irlandese sia tra le più belle e soprattutto che questo tipo di musica sul disco renda molto meno che live. Poi mettiamoci che i Lennon Kelly sono bravissimi a suonarla e si capisce che non può che diventare un’ottima serata.

Anche se dopo qualche canzone la pioggia è più intensa e essendo completamente all’aperto l’organizzazione è costretta a fermare il concerto. Ma fortunatamente poco dopo la pioggia diminuisce e si riparto. In più di un’ora e mezza i Lennon Kelly fanno sia pezzi del nuovo dischi che di quelli precedenti che anche qualche cover di famose canzoni irlandesi.

Il tutto suonato veramente alla perfezione. Poi ripeto a me questa musica già di per sé mette sempre un sacco di voglia di festa. Comunque al di là dei gusti personali e delle Amicizie forti che mi legano a questa bellissima band ormai, sono sicuro che i Lennon Kelly saranno la prossima band italiana che farà parlare di sé – e molto bene – all’estero. Da noi purtroppo ormai se suoni musica alternativa, spesso arrivi fino ad un certo punto e di più non puoi. Non per demeriti tuoi o chissà cosa, ma purtroppo è così. Ma per fortuna le band che sono brave davvero e che ci mettono il cuore perché ci credono ancora nella nostra musica, nella nostra scena, ormai hanno molte possibilità all’estero. I Lennon Kelly hanno proprio tutte le carte in regola per fare una bella carriera fuori dai confini italiani.

Sto ancora un po’ col gruppo, parliamo dei prossimi concerti e poco dopo mezzanotte mi avvio verso casa dove alla fine arrivo verso le 2. Gran bella serata all’insegna dell’Amicizia vera e di ottima musica. GRAZIE!