LESS THAN JAKE in Italia a Giugno per due date

Tornano in Italia i Less Than Jake!

Dopo essersi esibiti come headliner alla scorsa edizione del Bay Fest, i pionieri dello ska-punk d’oltreoceano si esibiranno nel Bel Paese anche quest’anno: il 07 giugno a La Sbiellata Sanzenese di Olgiate Molgora (LC),una grande festa made in Brianza a ingresso libero; il prossimo 28 giugno saranno invece presenti al Circolo Magnolia di Segrate (MI) nella line-up della prima edizione di Punk In Drublic, una giornata dedicata al meglio del punk rock ideata da Fat Mike dei NOFX in cui si esibiranno NOFX, Mad Caddies, L7, The Bronx, Giuda e Bad Cop / Bad Cop.

I Less Than Jake, dal 1992 capaci di adattarsi al mutevole panorama del music business pur mantenendo la propria essenza e originalità, sono ancora in grinta per continuare il proprio percorso musicale. La band di Gainesville, Florida, ha pubblicato il 3 febbraio 2017 l’EP ‘Sound The Alarm’, prodotto da Pure Noise Records. La band non accenna a fermarsi, nonostante negli anni abbia già raggiungo diversi traguardi con il minimo supporto dei media mainstream: hanno pubblicato dieci album in studio, innumerevoli EP, singoli e compilation e venduto più di due milioni di dischi in tutto il mondo. Tutto questo grazie all’alchimia dei componenti – Chris DeMakes (voce e chitarra), Roger Lima (voce, chitarra e basso), Buddy Schaub (trombone), Vinnie Fiorello (batteria), Jr Wasilewski (sassofono) – e alla forza della loro esibizioni dal vivo. Mentre spesso altre band del panorama punk rock vedono gradualmente diminuire la propria fetta di appassionati, il seguito dei Less Than Jake sembra essere ancora in crescita; se chiedete alla band come hanno raggiunto questi risultati, vi risponderanno “We never stopped touring or trying to be an active band”.



LESS THAN JAKE

07 GIUGNO 2018

LA SBIELLATA | Olgiate Molgora (LC) + Vodka Juniors

Ingresso libero

28 GIUGNO 2018

PUNK IN DRUBLIC + NOFX, MAD CADDIES, L7, THE BRONX, GIUDA, BAD COP/BAD COP

Circolo Magnolia| Segrate (MI)

Prevendita 32,00 € + d.d.p.

Biglietti disponibili sui circuiti Mailticket e Vivaticket.

Organizza Hub Music Factory

http://www.hubmusicfactory.com