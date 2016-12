L’incredibile storia di Spike Polite – SPIKE “Project”

Potrebbe essere fantascienza se si trattasse di macchina del tempo…e invece quel tempo che non è passato per Spike, lui lo ha speso in carcere per 10 anni, accusato ingiustamente di omicidio e poi rilasciato. Se volete capire il significato della parola punk rock e soprattutto vedere come si vive e si suona davvero dategli un’occhiata…vi assicuro che dal vivo in studio in 3 menavano come 100 gruppi italiani medi…pura genuinità….ciao Spike Polite ci becchiamo a novembre in occasione del prossimo Cantù HC fest #2

Venerdì 18 Novembre / Shabba (Cantu’) / dalle 22.00 alle 4.00

6 ore di HC non-stop

* SVETLANAS (Trashcore Russia)

* SPIKE POLITE & SEWAGE (Street Punk CBGB/Tompkins Square Park – New York City)

* STRAIGHT OPPOSITION (Hardcore Pescara)

* DISCOMOSTRO (Hardcore Punk /Lombardia – ex Skruigners/Beerkiller/ Merdonalds/Guacamaya)

* UPRISING (Hardcore Brescia)

* REBEL CREW (Rap / Punk / Oi! / Hardcore – Bergamo)

* RADIO SHAKEDOWN (Punk Rock – Pescara)

* THE VASTO (Punk Hardcore – Argenta)