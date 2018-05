MAD CADDIES: album di cover in uscita per Fat Wreck Chords

I Mad Caddies hanno annunciato l’uscita di “Punk Rocksteady“, un album di cover di pezzi punk riarrangiati alla maniera della ska punk band californiana.

L’album uscirà per Fat Wreck Chords il prossimo 15 giugno.

Ecco la tracklist:

1.) Sorrow [Bad Religion]

2.) Sleep Long (ft. Aimee Allen & Joshua Waters-Rudge) [Operation Ivy ]

3.) She [Green Day Cover]

4.) …And We Thought That Nation-States Were a Bad Idea [Propagandhi]

5.) She’s Gone (ft. Aimee Allen) [NOFX]

6.) AM [No Use For A Name]

7.) Alien 8 [Lagwagon]

8.) 2RAK005 [Bracket]

9.) Some Kinda Hate [The Misfits]

10.) Sink, Florida, Sink [Against Me!]

11.) Jean Is Dead [Descendents]

12.) Take Me Home (Piss Off) [Snuff]

Ascoltate qui sotto la cover di She dei Green Day: