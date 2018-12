MAGENTA CALLING: Revolution Rock X edit. (22/12 al New Ideal, Magenta)

Ritorna uno dei festival più amati ed emozionanti dedicati a Joe Strummer, proprio nell’anniversario della sua morte al New Ideal di Magenta (ex Decibel) si terrà la decima edizione del Revolution Rock!! Per quanto mi riguarda il Revolution Rock è sinonimo di festa tra tanti amici, tutti sotto lo stesso palco per ricordare il più grande ed influente strimpellatore che la scena ricordi, come sempre i nostri amici di Out Of Control hanno fatto le cose in grande ed il piatto è ricchissimo:

Malavida, Malagang, Linea, Klaxon, Arpioni, Gang, The Bar Stool Preachers, e ospiti speciali come lo storico percussionista dei Mascalers Pablo Cook e Gianluca Spirito (Modena City Ramblers / Ned Ludd), quindi l’unica cosa da fare adesso è prenotare il vostro biglietto tramite PayPal o scrivendo a biglietteriaOOC@yahoo.com

La prevendita ve la consiglio perché se non ci siete mai stati il New Ideal ha una capienza ridotta, pari a 350 posti, volete per caso rischiare di stare fuori??

Eccovi il link FB dell’evento, dove potrete trovare tutte le info che vi occorrono, mi raccomando SIATECI e W JOE STRUMMER!

Revolution Rock Festival X edizione – New ideal (Magenta, 22 dicembre 2018)