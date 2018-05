Malasuerte Fi*Sud (25 aprile 2018 – Firenze)

Il 25 Aprile è sempre uno di quei giorni dove faccio fatica a stare senza concerto. Quest’anno la prima volta parto per Firenze. Accoglienza super da parte di tutti i miei Amici del CPA Firenze Sud (a proposito: il CPA non si tocca!) in Piazza Santo Spirito.

Racconti, chiacchiere e risate fino sera. Poi sale sul palco Menestrello su una piazza che è già parecchio piena. Un’ora di live bello prima di lasciare spazio alla Malasuerte Fi*Sud.

Fanno il solito concertone tra vecchi classici e pezzi del nuovo album. In più di un’ora e mezza di live i pezzi che ama tutta la loro gente li fanno quasi tutti. D’altronde quando loro „giocano“, o meglio suonano, in casa, il delirio è sempre garantito. Infatti la Piazza Santo Spirito è proprio pienissima e alla serata si trova gente di ogni fascia età – dai più giovani alle famiglie. Queste sono le situazioni che piacciono a me.

Io ringrazio tutta la mia gente a Firenze – Ale e famiglia in primis – che mi fanno sempre sentire a casa. E poi chiudo con la frase: il CPA non si tocca!!! Una delle realtà più belle in Italia per me per coerenza e militanza non deve essere sgomberata. MAI. Adelante, CPA Firenze Sud!!!