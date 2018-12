Malasuerte Fi*Sud + Kaosforcause + 57100 (26 ottobre 2018 – Livorno)

Venerdì, 26 ottobre 2018 rinuncio al pranzo, vado a trovare mio papà in ospedale e visto che è stabile, decido di concedermi una scappata nella bellissima Livorno. Quattro ore e mezza di viaggio e arrivo attorno alle 19.30. Poi una super cena all’Osteria Melafumo – il mio posto preferito sia per l’ottima cucina che soprattutto anche per l’ambiente davvero fantastico. Questo posto è un vero e proprio gioiello. Dopo vado a lasciare le cose nell’Airbnb e ci avviamo verso l’Ex Caserma Occupata.

Troppo tempo che mancavo in questa bellissima città, quindi il settimo compleanno dell’Ex Caserma Occupata è davvero un’ottima occasione. Per rivedere tanti Amici, sentire ottima musica e anche per staccare la spina per qualche ora che ne ho davvero bisogno.

Purtroppo mi perdo il live dei Punk Rockers dei 57100 ma spero di rivederli presto – anche per scrivere una bella recensione.

Poi tocca agli Amici Kaosforcause di Terni. Claudio e compagnia bella sono sempre carichissimi, una bella presenza sul palco fatta di grinta, convinzione e passione per quello che fanno. Il loro Street Punk senza troppi fronzoli mi convince ogni volta. È sempre un piacere vedere questa band, sia per le Amicizie che mi legano ai componenti che per la carica che trasmettono.

Dopo tocca alla Malasuerte Fi*Sud. Prima di tutto il resto è un dovere nonche un grande piacere ringraziare tutta la band per le parole spese nei miei confronti e soprattutto per mio papà. Grazie di cuore, la solidarità ci dà molta forza. Per il resto loro sono una vera e propria certezza anche sul palco, si sa. Solito live molto coinvolgente e carichi dall’inizio fino alla fine. Presentano sia vecchi classici, tra questi anche la bellissima “I mari della luna” che dal vivo non si sentiva da un sacco di tempo. E ovviamente non manca qualche brano del nuovo album.

Grande serata, circondato da bella gente in una città e un posto stupendo dove la militanza – quella vera – si respira in ogni dove. Grazie Livorno e ancora Auguri di Buon Compleanno, Ex Caserma Occupata! Mille di questi giorni!

Dormo qualche ore, la mattina poi mi fermo dal mio super Amico Ale a Firenze e torno a casa nel pomeriggio. Grazie a tutti e a presto!