MANCHESTER PUNK FESTIVAL 2019: ecco i nomi

Altro festival molto interessante e che si sta facendo largo è il Manchester Punk Festival.

La kermesse inglese è giunta alla sua quinta edizione e, dopo aver ospitato bands del calibro di Flatliners, Citizen Fish, Oi Polloi, Propagandhi, Iron Chic e The Copyrights, è pronta ad accogliere:: Dead To Me, Smoke or Fire, Doom, Subhumans, Not On Tour, A Vultur Wake e tanti altri.

La tre giorni si terrà dal 19 al 21 Aprile prossimi.

Per tutte le info su line up, biglietti e location:

https://manchesterpunkfestival.co.uk