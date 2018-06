Martignano All Ska vol. 15 (18 maggio 2018 – Trento)

Venerdì, 18 maggio 2018 si torna al mio festival preferito in Italia, il Martignano All Ska. Parto con calma con Lukas e in 40 minuti raggiungiamo comodamente Trento. Arrivati al parco di Martignano saluto subito gli organizzatori di questo bellissimo festival che quest’anno è alla quindicesima edizione. Aprono le danze i Jengy che col loro rock/ska hanno il non facile compito di aprire lo show alle ore 20. Infatti di gente in giro se ne vede già parecchia, ma sotto il palco c’è poco movimento.

Dopo il live torno dagli Amici NH3 e ce la raccontiamo un pò du concerti passati, attuali ed eventuali in futuro. È sempre un piacere immenso quando band di questo calibro tornano a suonare dalle mie parti. Così qualche volta non devo pensare a voli, lunghi ritorni in piena notte in macchina e quant’altro.

Sale sul palco la Maleducazione Alcolica. Gli Ska-Rockers della Tuscia li avevo visti la prima volta solo qualche mesetto fa – sempre in provincia di Trento. La novità è che stavolta manca il cantante Marco che è impegnato la stessa serata coi Talco a Padova. Ciò però assolutamente non vuol dire che il live dei Maleducazione Alcolica non sia bello, anzi, Loro sono carichissimi e ce la mettono veramente tutta. Infatti il pubblico che sta aumentando in termini numerici si diverte e balla parecchio. Loro si confermano una live-band davvero bella.

E dopo è il turno degli NH3. Loro sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto sia per la carica incredibile che contraddistingue i loro live che anche per le Amicizie profonde che mi legano e questa bella crew di Pesaro. Nonostante siano ormai moolto apprezzati all’estero, in Italia purtroppo troppo spesso li ho visti suonare in sale e locali quasi vuoti. Non così al Martignano All Ska. Infatti già due anni fa c’era stato un delirio assurdo (ci ho rimesso solo la mia sedia a rotelle infatti…ma poi siamo riusciti a sistemarla a casa quindi va bene anche questo). E stavolta si rivive la stessa atmosfera stupenda. Delirio sotto palco e sopra una band che è carichissima. In un’ora e mezza di live gli NH3 suonano sia pezzi dell’ultimo album che anche qualche vecchio classico che non sentivo da un pezzo come la bellissima “Eroi Senza Volto”. Si divertono loro e si vede. Il fatto che sia il cantante Mark che anche il chitarrista Pier dei Disordine si buttano dal palco mentre suonano ne è la conferma. E il pubblico fa altrettanto. Se ne vedono di tutti i colori: pogo violento, gente che salta, canta e balla. Insomma, uno di quelle serate dove in realtà sei in Italia ma fai veramente fatica a crederci perchè visto il bordello che c’è sembrerebbe in Germania o comunque non in Italia. Meno male che ognitanto ci sono serate del genere anche in Italia!!! Fondamentali sia per le band che suonano che anche per chi le organizza che anche per chi semplicemente segue questa scena!!! Certo è che questo concerto degli NH3 sicuramente è stato uno dei più belli di loro che io abbia visto (e ne ho visti e ne vedo!) Musicisti fantastici che quando suonano davanti a un pubblico come questo vanno a velocità doppia. Uno spettacolo e adrenalina allo stato puro!!!

Passiamo ai ringraziamenti: prima di tutto ai ragazzi che organizzano questo spettacolo di festival. È raro, purtroppo, trovare situazioni così belle in Italia. Sono riusciti a creare un evento seguitissimo che è qualcosa tra una festa del quartire e un grande festival Punk. Mescolando le due componenti viene fuori uno spettacolo unico nel suo genere in Italia. Passione, cuore e atmosfera molto “originale”. GRAZIE e lunga vita al Martignano All Ska!!! Grazie agli NH3 per un concerto fantastico. Grazie alla Maleducazione Alcolica, ai Jengy e anche ad ogni singolo partecipante. Perchè puoi organizzare l’evento più figo del mondo, ma se come in Italia spesso accade manca il pubblico, l’evento non rende. Alla prossima!!!