MENDEZ NIGHT

Dopo aver aperto un crowdfunding,https://growish.com/ 5a0043467fd05fee498b4569# , abbiamo deciso di organizzare questa serata per dimostrare la nostra solidarietà a Mendez e per dargli una mano ad affrontare le spese legali dopo la vicenda in cui si è visto coinvolto.

Ringraziamo TUTTI i gruppi che suoneranno gratuitamente e rigraziamo il Joshua Blues Club per l’ospitalità.

L’evento si terrà il 23 dicembre alle 21.00

Per chi non avesse una tessera ACSI ,la può fare in loco al costo di 5 € , chiediamo inoltre a tutti i partecipanti un contributo PRO MENDEZ di minimo di 4€ .

Questi saranno i partecipanti che si alterneranno sul palco :

ANIMAL BOY

FAZ WALTZ

LATIGRE

WATER TOWER

NANDO SENZABENZA & FRIENDS

DEAD BOYZ CAN’T FLY

IL DANNO (brani in acustico di Pornoriviste e Yokoano)

SPECIAL GUEST : PIPPO BOG .

Una serata da non perdere, buona musica e solidarietà per un amico !

NON MANCATE!