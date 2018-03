MIA, il primo singolo estratto da “il Secondo Tempo” di Filippo Andreani

Ho il giradischi momentaneamente fuori uso ed ho fatto in tempo ad ascoltare sto capolavoro una volta sola prima che la puntina soccombesse, quindi per la recensione mi tocca aspettare un pochino, ma da oggi posso godermi le dolcissime note di “Mia”, il primo estratto da “il Secondo Tempo” di Filippo Andreani, dedicato alla sua piccola secondogenita.

MIA

Il primo singolo da “IL SECONDO TEMPO”, in uscita il 23 Marzo per ICompany/SONY RCA.

MIA come il suo nome.

Come questa vita.

Come una barca di carta lasciata nel fiume e riportata dal mare.

Come l’amore quando non fa scherzi, quando se lo dai ritorna indietro.