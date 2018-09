MiDecay presenta: THE BOYS il 9 settembre al Ligera!

DOMENICA 9 SETTEMBRE MI-DECAY con Treviso Punx e Last One To Die presentano:

THE BOYS

Original UK punk dal 1976 in concerto

Prima di loro LESTER GRENOWSKY (punk rock) e THE SNAKES (psychobilly), tutto questo al Ligera di Via Padova 133, Milano

apertura porte ore 20:00

inizio concerti ore 20:45

fine concerti ore 23:45

THE BOYS (UK)

Pure UK Punk from ’77!

Insieme ai Sex Pistols, Clash, Damned e Generation X, i Boys sono tra i protagonisti della prima ondata punk a metà degli anni ’70, e la prima punk band inglese a firmare un contratto discografico nel gennaio 1977.

Stimati dalla stampa musicale e dai loro contemporanei, vengono definiti i “Beatles del punk” per la loro melodica vena pop.

Nel settembre 1977 entrano nella chart inglese con l’omonimo album di debutto.

Casino Steel (tastiere/voce) ha fatto parte degli Hollywood Brats e poi dei London SS, gruppi che saranno di grande influenza per i Boys, insieme a Matt Dangerfield (chitarra/voce), che converte il suo appartamento in Maida Vale in uno studio di registrazione.

Il 47A di Warrington Crescent diventerà estremamente importante per lo sviluppo della scena punk inglese alla metà degli anni ’70.

Mick Jones, Tony James, Brian James, Rat Scabies, Gene October, Sid Vicious e Billy Idol e tanti altri ne sono regolari visitatori.

Così come i Boys anche i Damned, i Clash, I Generation X e i Sex Pistols fanno le loro prime registrazioni nello studio di Dangerfield.

Dangerfield frequenta l’istituto d’arte a Leeds con Honest John Plain (chitarra/voce), dove incontra Duncan ‘Kid’ Reid (basso/voce) e Jack Black (batteria), che avevano frequentato la stessa scuola a Tonbridge.

I Boys debuttano all’ “Hope and Anchor Pub” nel settembre del 1976. Mick Jones, Billy Idol, Joe Strummer, Tony James e Gene October sono tutti presenti.

Nel gennaio 1977 sono ingaggiati dall’etichetta NEMS.

Dopo due album e tre singoli con la NEMS passano alla Safari nel 1979 con la quale producono due nuovi album e cinque altri singoli.

Hanno sempre avuto più successo oltremare che in Inghilterra.

Ogni Natale con un gioco di caratteri i Boys danno voce al loro alter ego trasformandosi negli Yobs che suonano “The Worm Song”, una classica fusione di brani punk.

Negli ultimi quarant’anni I pezzi dei Boys sono stati coverizzati da un’infinità di gruppi punk e non.

LESTER GREENOWSKI (Italy)

Punk Rock

Dal 2002 attivo nel panorama punk rock europeo, prima come Lester and the Landslide Ladies (2002-2012) poi come Lester Greenowski (2012-present). Ad oggi si ritrova sulle spalle una decina di dischi incisi, circa un paio di migliaia di concerti suonati in Italia, Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Olanda, Danimarca, Belgio, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia e Polonia. Dal 2010 in parallelo alla propria attività artistica accompagna al basso Honest John Plain (UK) e dal 2015 fa lo stesso con i riformati The Crybabys (UK).

The Snakes (Milano)

The Real Italian Psychobilly!

Band milanese attiva da oltre un decennio, prodotti dalla MaDDog Records di Paul Fenech (The Meteors), sono ben conosciuti nella scena Psychobilly europea. Gli SNAKES sono una famiglia unita, fatta di veri amici sempre fieri e a testa alta, pronti ad avvelenare questo fottuto mondo. Un vero amico una volta disse: “REMEMBER, WE’RE A GANG WITH A BAND”!