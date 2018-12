MILLENCOLIN: due date in Italia a Maggio

Scrivono da più di venticinque anni la storia del punk contemporaneo.

I Millencolin tornano in Italia con un album tutto nuovo in uscita. Due gli appuntamenti confermati: venerdì 3 maggio la band sarà di scena al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), mentre sabato 4 maggio il gruppo salirà sul palco del Vidia Club di Cesena.

Il successo dei Millencolin ha dimostrato come la scena skate punk non fosse una prerogativa esclusivamente americana. Dalla Svezia con furore, si sono fatti conoscere ovunque come i capifila del genere, esploso a livello mondiale negli anni ’90. La band ha prodotto ben otto album in studio, tra cui ricordiamo “Life on a Plate” e “For Monkeys”, che hanno proiettato il gruppo al di fuori dei confini svedesi, e poi “Pennybridge Pioneers” che ha sfornato singoli quali Penguins and Polar Bears, Fox e No Cigar, cantate a squarciagola da milioni di angry kids.

Ora la band si prepara a pubblicare il suo nono lavoro in studio. Intitolato “SOS”, l’album uscirà il 15 febbraio 2019 su Epitaph Records, etichetta che è l’incarnazione stessa del punk rock, cementando un sodalizio che dura fin dai tempi di “Life on a Plate”. “SOS ” è stato registrato presso gli studi della band, i Soundlab Studios di Örebro, ed è stato mixato da Jens Bogren presso i Fascination Street Studios. L’album è prodotto dal cantante/bassista Nikola Sarcevic e dal chitarrista Mathias Färm mentre l’artwork è stato curato dal chitarrista Erik Ohlsson, in pieno stile DIY.

Ecco i dettagli delle date:

MILLENCOLIN

+ special guest

3 MAGGIO 2019 | LIVE CLUB | TREZZO SULL’ADDA (MI)

Ingresso in prevendita: 22,00€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 25,00€

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket e Ticketone.

https://www.facebook.com/events/2371700472858062/

4 MAGGIO 2019 | VIDIA CLUB | CESENA

Ingresso in prevendita: 22,00€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 25,00€

Prevendite disponibili su vidiaclub.com e sul circuito Ticketone.

https://www.facebook.com/events/268618693841965/

