Mini disco per i 10 anni dei Tullamore

Fanno danni già da 10 anni i pavesi Tullamore, e per festeggiare questa importante tappa si sono chiusi in studio per dar vita alla loro terza fatica, dopo quel capolavoro di “palude” infatti rilasceranno un mini disco, come scrivono dalla loro pagina:

ANNUNCIAZIONE:

siamo spariti dalla circolazione, ma per validi motivi.

A fine agosto infatti saranno 10 anni di TULLAMORE.

Per festeggiare tale evento, quest’autunno uscirà un mini-cd di 5 pezzi, in cui saranno presenti diversi contributi da parte di illustri personaggi incontrati in tutti questi anni a spasso per lo stivale.

A cooperare il tutto sarà ovviamente il nostro pastore Giulio Farinelli, venutoci a trovare qualche giorno fa per dare un’ultima aggiustatina alla situazione.

Detto questo, seguiranno aggiornamenti, ora torniamo a combattere la nostra fallimentare guerra estiva contro le zanzare qui in palude.

Restate quindi tuned per aggiornamenti!