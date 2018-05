Montagne del Nord Tour

Teste Ribelli a marzo 2018 ha organizzato un tour italiano di 4 date: Abbazia Pisani/Padova, San Giuliano Milanese, Turbigo e Gorizia. L’headliner di questo tour erano gli NH3 che in tutte e tre le date alle quali sono andato si sono confermati un’autentica certezza a livello di live: potenza, bravura dei musicisti . in una sola parola: garanzia.

Abbazia Pisani/Padova (23 marzo 2018)

Arrivo relativamente al Ricky’s Pub insieme al mio grandissimo Amico Lukas in questo bel pub nel padovano. Salutiamo tutta la crew degli NH3 – che bello rivederli finalmente in Italia! Il concerto lo aprono i Devasted che col loro Punk/Punk Rock mi fanno venire immediatamente la voglia di concerto. Sono bravi a suonare, purtroppo come troppo spesso accade in Italia, i presenti non sono tanti. Questo sicuramente non è un vantaggio per nessuno e tanto meno per chi ha il compito di aprire il concerto. I Devasted comunque promossi a pieni voti.

È il turno dei Disordine. Band di hardcore che vedo la prima volta in assoluto. Ma mi piacciono subito per la grinta, cattiveria e potenza che ci mettono nel loro in tero live, anzi – in ogni singola canzone. Li avevo spesso sentiti nominare, ora finalmente li ho visti anche live. Veramente bravi.

Chiusura con gli NH3 di Pesaro. Simo & co, come sempre spaccano letteralmente. Una delle migliori live band in circolazione sia per la musica, i contorni (testi, attività/per esempio collaborazioni con Sea Shepherd ecc.) Sono assolutamente una band che ha tutte le carte in regola per fare una bella carriera almeno a livello europeo. In Italia purtroppo la vedo parecchio dura vedendo che il pubblico a eventi del genere continua a scarseggiare…È un vero peccato.

San Giuliano Milanese (24 marzo 2018)

La serata ve l’ha già raccontata il grandissimo Matt. Io aggiungo poche cose: in confronto alla serata il giorno prima è solo cambiato il running order, ovvero i Disordine hanno suonato prima dei Devasted. Bella serata in periferia milanese con parecchi cari Amici. Purtroppo in termini di pubblico forse è stata la data meno seguita del tour. I concerti sono stati comunque tutti molto belli.

Turbigo (30 marzo 2018)

Altra serata in periferia milanese. Stavolta aprono i Respiro Nocivo. Bel live con musica parecchio orecchiabile. Bravi e belli da vedere dal vivo.

Palco ai Lineout che sono autori di un live veramente bello e molto coinvolgente. Band che mi è piaciuta parecchio devo dire e sicuramente troverò il tempo per approfondire l’argomento. Bravi, ragazzi.

Chiusura con gli NH3 che non deludono proprio mai. Continuano a crescere, purtroppo sembra che in Italia molti ancora non si stiano accorgendo che anche in casa nostra abbiamo delle band che hanno delle potenzialità incredibili. Proprio per questo si meriterebbero un maggiore seguito nel loro Paese.

Al di là di tutto, ci tengo a ringraziare Teste Ribelli per l’organizzazione del tour. In Italia fare una roba così non è mica facile…GRAZIE di cuore! E GRAZIE ad ognuna delle band che hanno veramente spaccato. Tutti quanti vi meritereste senza dubbio maggiore attenzione in Italia. E come sempre un abbraccio speciale agli NH3. Semplicemente GRANDISSIMI. AVANTI tutta.