NEW BOMB TURKS al Punk Rock Raduno

Dopo i Queers i New Bomb Turks.

I ragazzi dell’organizzazione del Punk Rock Raduno hanno annunciato una delle band più amate degli anni ’90: i New Bomb Turks saranno all’Edoné di Bergamo il 13 luglio prossimo per un’unica, imperdibile, data.

Per tutte le info su location e line up (in aggiornamento) del Punk Rock Raduno 2015, che si terrà dal 13 al 16 luglio prossimi, cliccate sui seguenti link:

evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/326114477759219/

pagina facebook ufficiale: https://www.facebook.com/punkrockraduno/

sito ufficiale: http://www.punkrockraduno.com/

