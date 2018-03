NH3: inizia il 23 marzo il “Montagne del Nord tour”

Inizia venerdì 23 marzo il mini tour “Montagne del Nord” per i pesaresi NH3, ska-core band che ha letteralmente sfondato in Europa, soprattutto in Germania, e che da due anni è in tour per promuovere l’ultimo album HATE AND HOPE, se ancora non li avete visti live ve li consiglio caldamente, sono in assoluto una delle migliori live band italiane, e se invece già li conoscete fatevi sotto che non sono molte le occasioni per vederli al nord italia.

A fare compagnia agli NH3 per questo mini tour si alterneranno ben 5 band coi controcazzi: FDP punkrock, DISORDINE, DEVASTED, RESPIRO NOCIVO e LINEOUT!!

Tour organizzato da: MAKE A DREAM, Muttis Booking, DMB Records, Teste Ribelli records Booking

–Ven 23 Mar – Ricky’s PUB live – via commerciale 12, Abbazia Pisani – Villa del Conte (PD) w/ FDP e DEVASTED

-Sab 24 Mar – Eterotopia SpaziopubblicoAutogestito – via risorgimento 21, S.Giuliano Milanese (MI) w/ DISORDINE e DEVASTED

-Ven 30 Mar – La Cabotina,i tre salti delle streghe – via tresalti, Turbigo (MI) w/ RESPIRO NOCIVO e LINEOUT

–Sab 31 Mar – Centro Giovani Monfalcone-Innovation Young – viale s. Marco 70, Monfalcone (GO) w/ FDP e RESPIRO NOCIVO