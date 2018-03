NO FUN AT ALL: nuovo album fuori ad Aprile e primi estratti

I No Fun At All hanno dato una notizia che non può che far piacere a tutti i fan dello skatepunk e del punk rock in generale: il prossimo 9 Aprile uscirà per Bird Attack Records “Grit”, il nuovo album del quintetto svedese.

L’uscita è stata anticipata dai primi due singoli estratti: Spirit e Forth

Ascoltateli qui sotto: