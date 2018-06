NOFX al lavoro per un nuovo album?

“People want to hear new songs. Our newest record has gotten better reviews than we’ve gotten in over 10 years.”

Da queste parole rilasciate da Fat Mike al Pittsburgh City Paper sembra di capire che i Nofx stiano lavorando al nuovo materiale.

Non abbiamo altre anticipazioni, dunque restate sintonizzati!

Qui l’intervista completa:

https://www.pghcitypaper.com/pittsburgh/nofxs-craft-beer-and-punk-festival-punk-in-drublic-comes-to-pittsburgh/Content?oid=8352283