NOFX: “Ribbed” per Live in a Dive

Ascolta qui sotto lo streaming completo di “Ribbed: Live in a Dive”, nuovo live di Nofx appartenente alla collana Live in a Dive (Strung Out, Swingin’Utters, Lagwagon, No Use For a Name, Mad Caddies ecc ecc) e ovviamente uscito per Fat Wreck Chords.

https://nofx.bandcamp.com/album/ribbed-live-in-a-dive