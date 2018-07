Nuovo album per gli ASTPAI

A fine giugno è uscito il nuovo album degli austriaci Astpai.

“True Capacity” è stato rilasciato in Europa da Shield Recordings, mentre per il Nord America (Stati Uniti e Canada) si avvarrà, ancora una volta, della collaborazione di Jump Start Records.

Buone notizie anche per quanto riguarda l’Italia, visto che la promozione nel Bel Paese verrà seguita direttamente da NoReason Records.

“True Capacity” è il sesto album in studio della band e prosegue il cambiamento sonoro intrapreso con “Heart To Grow”, affermato con “Efforts and Means” e ribadito in “Burden Calls”. Un album maturo, profondo e intimistico ma con la stessa forza e lo stesso impatto che da sempre ha caratterizzato il suono dei quattro di Wiener Neustadt.

Dopo più di quindici anni di carriera, gli Astpai non hanno bisogno di molte presentazioni, visto che oramai sono diventati un valido riferimento nella scena musicale alternativa Europea; oltre che vantare nel loro curriculum svariate partecipazioni al The Fest, calcato il main stage del Groezrock e un’innumerevole serie di concerti e tour tra Europa e Nord America.

Qui sotto il video di Wear and Tear