Nuovo album per i Rappresaglia!!!!

Riceviamo e pubblichiamo, con enorme piacere, il comunicato dei Rappresaglia sul nuovo disco:

Neurotik è il titolo del nuovo album dei Rappresaglia, storica band punk milanese, in uscita per RocketMan Records. Contiene 13 brani originali più la cover di Uncontrollable Urge dei Devo.

Neurotik, come il risultato del conflitto tra le pulsioni intrinseche dell’individuo e l’ambiente e il tempo in cui vive.

Neurotik, come la società sempre più schizofrenica della quale facciamo parte.

Neurotik, come il mondo del lavoro che ha perso qualsiasi progettualità che non sia la sopravvivenza quotidiana.

Neurotik, come siamo oggi, grazie all’ignoranza egoista ma priva di strumenti di critica e analisi che ci circonda.

Neurotik perché, nonostante tutto, i Rappresaglia vogliono ancora credere nei principi di unità, amicizia e solidarietà “punk” che sono alla base della longevità della stessa band.

I brani, con testi in italiano e inglese, raccontano situazioni reali di vita vissuta, lotte, rabbia e speranza intrecciando storie personali e sociali in un affresco a tinte fosche che non vuole, però, rinunciare ad un velo di ironia.

L’Album è stato registrato in analogico al Real Sound Studio con la coproduzione artistica di Ettore “Ette” Gilardoni. Neurotik sposa l’energia del punk rock dei Rappresaglia ad una particolare attenzione per gli arrangiamenti vocali e strumentali, dando vita ad un album al contempo classico e innovativo senza perdere il loro istinto primordiale.

Neurotik sarà presentato il 28 aprile allo Spazio Ligera (via Padova, milano)