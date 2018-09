Nuovo album per i SICK OF IT ALL

La storia del NYHC ha annunciato l’uscita di un nuovo album: stiamo parlando dei Sick Of It All che, il prossimo 2 Novembre, rilasceranno il loro 12esimo lavoro da studio intitolato “Wake The Sleeping Dragon!”. Qui sotto il lyric video del primo singolo estratto Inner Vision. L’ultima uscita dei SOIA è l’Ep “When The Smoke Clears” del 2016.