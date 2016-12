Nuovo pezzo per i RANCID

Si intitola Silence is The Only Rule il nuovo pezzo dei Rancid.

La canzone fa parte della compilation “Oi! Ain’t Dead Vol. 5 – USA Attack” (di cui fanno parte, tra gli altri, anche Agnostic Front e Concrete Elite).

Il pezzo farà anche presumibilmente parte del nuovo album della storica punk band californiana: nei mesi scorsi un articolo riportato su nationalrockview ha anticipato che Tim Armstrong e soci stanno ufficialmente lavorando al successore di “Honor is All we Know”, uscito nel 2014 per Hellcat Records (qui la nostra recensione: http://www.punkadeka.it/rancid-honor-is-all-we-know/).

