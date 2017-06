Nuovo singolo per i RIMOZIONE

Terzo singolo in uscita e distribuito Universal Music Italia per i torinesi Rimozione, gruppo ska punk attivo dal 1994, ma primo brano originale.

Dopo “Sole Spento” brano eseguito insieme a Omar Pedrini e “Hark! The Herald Angels Sing”, il 26 maggio 2017 è uscito “Per me è no!” brano che anticipa il disco della band torinese previsto per l’autunno.

“Per me è no!” è un brano inserito nella tracklist del nuovo album all’ultimo momento, ma che ha subito convinto per la sua attitudine internazionale anche se cantato in italiano.

Giocando sull’espressione tipica di uno dei più famosi talent show, il testo parla degli haters che popolano la rete andando ad evidenziare come spesso alcune persone vivano quasi esclusivamente evidenziando gli errori altrui sui social network o sui blog e godano degli insuccessi di chi reputano influencer, sviluppando in questo modo una sorta di superpotere (negativo) che li fa sentire invincibili come i famosi eroi della Marvel.

“Per me è no!” è stato registrato nel mese di marzo in Blumusica Recording Studio di Torino da Pippo Monaro, con la produzione artistica di Roberto “Grafio” Ibba e masterizzato al Lurssen Mastering Studio di Burbank (California), studio che ha sfornato dischi dei Foo Fighters, Jam, Who e il mitico Johnny Cash e già utilizzato in precedenza dai Rimozione proprio per la masterizzazione di “Sole Spento”.

Accompagna l’uscita del singolo il video ufficiale realizzato da Lo.Ca Production di Torino.