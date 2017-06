Nuovo video per FLACOPUNX

FLACOPUNX presenta il nuovo video tratto dal disco COLEOTTERI…

Purtroppo il tema è scottante e sempre più preoccupante…

Il titolo del brano parla chiaro;

Chi non vorrebbe avere una bella testata nucleare? Non è solo una questione di difesa, dissuasione atomica, possibilità di aggressione. E’ anche un fatto di prestigio, di autostima, di rispetto. Tutti vogliono avere il missile più lungo, quello che va più lontano e non esplode dopo pochi secondi. Un missile che dia soddisfazione, insomma. E chi non può avere missili si arrangia come può. L’importante è che poi, in Paradiso, ci siano vergini pronte a dedicarsi ai razzetti di chi si immola per la causa. In questa pericolosa commistione molto maschile tra i simboli della potenza sessuale e la realtà della guerra, Flacopunx avverte: attenzione, una volta esploso il colpo, non si torna più indietro!

La copertina del singolo è stata gentilmente concessa per l’utilizzo da MAX PAPESCHI, controverso digital artist milanese (“Roba forte che può creare dipendenza ma anche sollevare proteste” – La Repubblica), noto anche per il suo libro “Vendere svastiche e vivere felici” (Sperling & Kupfer).