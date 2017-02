OLD MAN

Una speciale intervista con Paolo Rockislife alias Old Man.

Iniziamo con le presentazioni… cos’è e chi è OLD MAN ?

Oldman è il negozio creato da Paolo Mantovani che dal lontano 1981 propone stili alternativi . Negozio che si è sempre contraddistinto per la sua logica commerciale cercando di dare spazio a tutti gli stili ROCK spaziando dal REGGAE dei primi anni ,al primo PUNK al METAL alla NEW WAVE al DARK cercando di dare sempre spazio a tutte quelle ” MINORANZE RUMOROSE!!”

NOI abbiamo creato la definizione ”ABBIGLIAMENTO ROCK !!”

Cosa troviamo da OLD MAN?

Abbigliamento calzature e accessori rock nel senso piu esteso del termine con migliaia di proposte dal Punk al Metal al Dark al Rock tradizionale passando per il Country e l’Hip Hop, ecc…Vestiamo chi fa musica e chi la segue!! Abbiamo oltre 50 modelli di stivali, centinaia di capi in pelle, migliaia di jeans e ultimamente abbiamo ampliato le proposte femminili.

per capire meglio di cosa si tratta vi invito ad entrare nel sitowww.oldman.it e consultare il Catalogo delle Nostre Proposte dove troverete una parte delle cose che trattiamo e puotrete chiedere informazioni per vendite on line

Nel sito indichi come tua politica “LA MARCA NON PAGA….LA SPECIALIZZAZIONE SI!” cosa ci puoi dire in merito.

In passato lavorai anche marchi tipo, lonsdale, dr martens , levis , walker ecc ma col tempo ho scelto di eliminarli perche ho preferito vincere con le idee cercando alternative meno costose ma con la stessa rappresentabilita , sbattendomi non poco per reperirle importando da ben 25 anni abbigliamento calzature e accessori da Londra, germania ,states ,ecc…e facendo produrre saltuariamente capi particolari, di produzione mia da sempre sono gli articoli in cuoio tipo cinture e tracolle per basso/chitarra.

Scena punk di oggi dal tuo punto di vista.

La scena punk di oggi la vedo musicalmente piu preparata rispetti ai vecchi tempi sia per i maggiori mezzi a disposizione sia per la maggior cultura musicale, mentre a livello sociale è meno estrema e piu conciliabile con l’esterno ( discorso a parte per i punkabbestia che non rientrano nelle categorie

sopracitate) ! Una lancia la spezzo a favore di quanti iniziano a suonare facendo punk pur non avendo grandi basi tecniche ma con entusiasmo e sincerita’ doti che nn sono mancate ai primi Clash che

nell’81 a firenze furono straordinari nonostante chiari limiti tecnici ma tanta passionalita’ e Cuore !

Come ti è venuta l’idea del Calendario rock? (e per chi non lo conoscesse ancora spiega cos’è)

Il calendario rock è nato da un idea del 1992, allora gia ero un punto prevendita concerti e facevo il calendarietto con i santi per dare ai ragazzi il numero telefonico affinche potessero avere informazioni sui concerti e biglietti disponibili ma il mio pensiero era sempre quello ( che ci stanno a fare i santi nel calendario? e se li eliminassi?) da li’

l’idea e l’inizio delle ricerche con la sostituzione gia dal 1992 dei santi con le date di nascita dei musicisti rock, durante la compilazione passo’ dal negozio Max Stefani della rivista Il Mucchio Selvaggio e gli mostrai l’iniziativa sollevando il suo interesse e in breve tempo si organizzo’ di allegarlo come omaggio ai lettori sul numero di gennaio 93 e questo fu ripetuto per due anni., ora, dopo 15 anni è giunto alla quinta edizione aggiornato ai gruppi degli ultimi anni e ampliato con la versione POSTER , contiene le date di nascita di 1193 musicisti ROCK, ci tengo a sottolineare che la definizione ROCK rappresenta per me tutte le varie sfaccettature di esso ossia il punk il metal ecc…

il tempo per le varie edizioni del calendario rock l’ho stimato in circa

1 anno di ricerche e l’ho sempre regalato perchè lo considero un ”VERBO” da diffondere

Quanti concerti hai visto in vita tua?

Piu di mille

Quali sono quelli che ti hanno lasciato i migliori ricordi?

Bob Marley il primo grande evento 1980 a Torino gli Stones 2 anni dopo anche perchè vincemmo i mondiali quella sera stessa i Queen a Zurigo , il Boss a St Etienne, i Clash a Firenze dietro la curva dello stadio nel 1981 (ultimo tour fantastico ,dopo da lì il declino), i Bad Religion a Milano come spalla alla reunion dei Sex Pistols (osceni), i Ramones visti almeno 4 volte tra le quali l’ultimo tour in quel di Budrio di Bologna,ovviamente Neil Young visto 3 volte ( dal quale presi il nome del negozio dalla sua canzone ). Ricordo con grande piacere le tre edizioni di SONORIA, il primo vero Festival Rock fatto per tre anni a Milano portando nomi incredibili mai pero’ valorizzato in giusta misura anche per la mancanza di uno sponsor come l’Heineken , vissuto dall’interno in quanto avevo uno stand con i miei articoli in tutte e tre le edizioni .

Com’è avere un negozio come il tuo, al giorno d’oggi?

Una continua sfida ma ancora con lo stesso amore di un tempo

Crisi della musica, crisi delle borse etc..

Per la crisi della musica individuo vari fattori, le proposte musicali e le band attive sono tantissime ma spesso non trovano la valvola di sfogo ovvero il suonare davanti ad un pubblico, pochi gestori di locali scommettono oramai su una band sconosciuta dato che se non riescono a portare gente sanno di rimetterci e lavorare in rimessa è una follia ( un esempio è Londra che negli ultimi anni ha visto dimezzarsi gli spazi live )e si acquista musica sempre meno anche per i costi esorbitanti dei prodotti sonori.

La crisi economica esiste e non possiamo far finta di nulla, e il mio lavoro ne risente senza dubbio anche perchè avere un negozio come il mio significa avere investito molto per riuscire a dare un assortimento e scelta cosi completi.

L’ultima frontiera è internet e mi sta dando parecchie soddisfazioni e un vero aiuto per andare avanti e questo anche grazie a VOI che mi supportate.!!

Old Man since 1981; nel pieno del punk in Italia… cosa ti ricordi? Puoi raccontarci qualche aneddoto dell’epoca?

Uno su tutti, ricordo all’epoca che una band italiana ancora in parte sconosciuta in patria suono’ insieme ai Dead Kennedy a Los Angeles in uno stadio stracolmo inoltre si permisero di avere in un loro tour americano come gruppo spalla i Guns’n’Roses degli esordi, la band in questione si chiama ROW POWER di Reggio Emilia e furono tra i maggiori artefici dell’Hard Core

Se dovresti inventare uno spot per invogliare gli utenti a venire nel tuo negozio.. che frase useresti?

Slogan negli anni ne usai tanti , da: l’Alternativa all’Emporio Del Rock a Una Realtà Tra Sogno e Fantasia a The Rock Fashion. ma quello che importa è la passione che ancora oggi dopo piu di 27 anni riesco a mettere nel mio lavoro , che si tramuta in esperienza competenza e passionalita’

in poche parole c’è chi c’è e chi ci fa io senza dubbio …. C’HO’ !

L’ultimo slogan ancora attuale è Vesti Old Man e non guardarti indietro!!

Spazio libero, dì pure ciò che vuoi.

Noto che ultimamente si parla degli EMO spiegando che sono ragazzi che cercano di Emulare i propri idoli siano essi i Tokyo Hotel o i My Chemical Romance (premetto che preferisco che gli adolescenti seguano questi , rispetto a Gigi d’Alessio o Masini…) vestendosi e truccandosi come loro , mah’ ….. io trovo assurdo darci un nome in quanto da sempre ci sono state le fasce generazionali che hanno cercato di assomigliare ai propri idoli ,siano essi Bob Marley i Sex Pistols i Metallica ecc…. ma ora darci un nome….. la trovo solamente una mossa commerciale priva di senso ovvero, siamo stati tutti Emo chi piu chi meno….. ma non ha senso darci un nome come fosse un genere a se’ ( emo = emulation/emulatore) Anche i punkabestia francamente non li capisco c’è chi dice siano la continuazione della cultura Punk cercando di essere alternativi e andando a modo loro contro le regole, ma quando ci si accorge che usurpano del nome punk ma di fatto frequentano i rave party con musica elettronica e ipnotica ……..

poi è vero che al mondo c’è posto per tutti ma io non ho mai amato la musica elettronica, quella fatta col computer senza minimo errore senza sbavature, ma senza cuore, no no credetemi io saro’ ancora uno dei pochi ma preferisco sia suonata male ma che sia genuina, l’elettronica a volte ci sta benissimo vedi i Pink Floyd, ma l’abuso va a snaturarne il senso .