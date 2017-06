PUNK ROCK RADUNO: ecco il programma completo

On-line sul sito ufficiale il programma completo della seconda edizione del Punk Rock Raduno, festival che si terrà all’Edoné di Bergamo dal 13 al 16 luglio.

Questo il programma completo:

Dal 18 giugno al 16 luglio, NAMI CONCEPT STORE

Manuel Cossu “Last Savages”

Esibizione d’arte di Manuel (The Manges)

Dal 24 giugno al 16 luglio, Ma Prima Un Caffé:

Ramones.World

Esibizione di poster e memorabilia a tema Ramones

Dal 24 giugno al 16 luglio, Bombclat Skateshop:

(Hoarding) Disorder // when you just can’t throw things away

Esibizione di memorabilia punk-HC

12 luglio @ Estivo Parco Goisis

Frank Portman (MR.T Experience, USA) “King Dork Approximately

Presentazione libro

Giovedì 13 luglio (dalle 19.00):

New Bomb Turks (USA, punk rock, unica data italiana)

Semprefreski (Palermo punk rock)

King Mastino (rock’n’roll La Spezia)

Hakan (punk rock Bergamo)

After show Miguel Basetta dj set

Ingresso 18 euro

Venerdì 14 luglio @ Edoné (dalle 19.00)

Dr. Frank Electric Euro Special (USA/Olanda, punk rock)

The Peawees (La Spezia rock’n’roll, “Dead End City” set)

La Crisi (HC Milano)

School Damage (punk rock, Canada)

Lone Wolf (punk rock, Olanda)

Proton Packs (punk rock, Siena)

After show Paolo Retarded dj set

Dalle 16.00 alle 18.00, Nami Concept Store

Get Lost Fest Crew (Germania) dj set solo in vinile

Ore 16.00, Pasticcioni Sweets and Coffee

The Gamits: Chris & Michael (USA) acoustic show

Ore 15.00 , Bomboclat Skateshop

Matt Deecrack (DeeCracks, Austria) acoustic show

Dalle 13.00 alle 16.00, Ma Prima Un Caffé

Chris Polecat (Stinkin Polecats, Tough, Piacenza) dj set solo in vinile

INGRESSO GRATUITO

Sabato 15 luglio @ Edoné (dalle 15.00):

Travoltas (punk rock, Olanda)

Nikki Corvette & The Romeos (Usa/Italia, rock’n’roll/punk rock)

Retarded (reunion esclusiva, punk rock Voghera/Roma)

The Apers (punk rock Olanda) + Jughead (Screeching Weasel)

Dog Party (USA, rock’n’roll)

The Chromosomes (Livorno punk rock)

Priceduifkes (punk rock, Belgio)

Pale Lips (rock’n’roll, Canada)

Low Dérive (punk rock, Milano)

Honey (punk rock Rimini)

Ratbones (punk rock, Milano/Genova)

After show Mass Manges & Jughead djset

Tutto il giorno al banchetto Monster Zero

Monster Zero Allstars: Kevin Aper & friends

Ore 13.00 @ Bergamo Hostel

Travoltas exclusive party show (solo per gli ospiti dell’ostello)

INGRESSO GRATUITO

Domenica 16 luglio @ Edoné (dalle 11.00):

Burger Special: dj set di Get Lost Fest (Germania)

Hangover Cup, football

Crimson Vipers, Roller Derby Bergamo fundraising

Punk Rock Yoga

“Gimme Dangers” open air movie screening

INGRESSO GRATUITO

Per ulteriori informazioni:evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/326114477759219/

pagina facebook ufficiale: https://www.facebook.com/punkrockraduno/

sito ufficiale: http://www.punkrockraduno.com/

http://www.otistours.com/

http://www.stripedmusic.com/

http://www.cornersoul.it/