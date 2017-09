REBELLION FESTIVALS

Anche quest’anno oltre 200 punk band parteciperanno al Rebellion Festival.Dal 7 al 10 Agosto 2014 ai WINTER GARDENS – BLACKPOOL – UK saranno allestiti 6 palchi per accogliere band del calibro di Stiff Little Fingers, Nofx, DOA, 999, The dickies, Jello Biafra, The Selecter … di seguito trovate le band finora cionfermate.

Fino al 30 aprile il costo del biglietto è di 130 gbp (165 euro) dal primo maggio il prezzo sarà di 145 gbr (185 euro) avete ancora 10 giorni per fare l’acquisto e risparmiare soldi!

www.reazione.it/biglietti.html

http://www.rebellionfestivals.com/

THURSDAY 7th AUGUST

THE DICKIES PENNY RIMBAUD & EVE LIBERTINE present ‘YES SIR, I WILL’ THE SELECTER STREET DOGS THE LAST RESORT JONA LEWIE INFA RIOT GOLDBLADE DEADLINE DEMENTED ARE GO MORNING GLORY TRAGEDY BISHOPS GREEN ANTI SOCIAL THE KLINGONZ POLICE BASTAR D THE DUEL BILLYCLUB EVIL BLIZZARD FOREIGN LEGION CYANIDE PILLS MONKISH TOXIC EPHEX INDECENT ASSAULT PINK HEARSE NO THRILLS SUPER FAST GIRLIE SHOW BRASSICK BLEST MESS THE SMEARS SLAGERIJ ARMY OF SKANKS NOISE AGENTS CRIMINAL CLASS THE EXILES THE MANC LADS SPUNK VOLCANO AND THE ERUPTIONS FASTER THAN BULLS

FRIDAY 8th AUGUST

STIFF LITTLE FINGERS SLAUGHTER & THE DOGS THE DICATATORS NYC GBH THE CHAMELEONS REAGAN YOUTH CULTURE SHOCK TV SMITH AND THE BORED TEENAGERS PLAYS THE ADVERTS ARGY BARGY THE FILAMENTS ANTI PASTI DR & THE MEDICS VIC GODARD & THE SUBWAY SECT THE MEN THEY COULDN’T HANG THE EJECTED DEPARTMENT S GIUDA THE TOASTERS PARANOID VISIONS THE FITS THE GONADS DEMOB NOTSENSIBLES THE THREE JOHNS CASE SPLODGENESSABOUNDS CONTROL RAZORS THE AGITATORS REAZIONE FIRE EXIT DRAGSTER GEOFFREY OICOTT THE PUK ES SHOCK TREATMENT 21 THE TALKS THE UPPERCUTS SELF ABUSE IN EVIL HOUR ACIDEZ THE RAMONAS PETE BENTHAM AND THE DINNER LADIES HEALTHY JUNKIES THE DECKCHAIRS BRAINS ALL GONE CITY SAINTS TOP BUZZER EAST TOWN PIRATES THE LEE HARVEYS THE MORGELLONS NIGHT OF TREASON THE DEMENTIAS GLITTERTRASH THE FUCKWITS HOBO JONES & THE JUNKYARD DOGS ROTUNDA HAZARD DYSPHONIA

SATURDAY 9th AUGUST

KILLING JOKE BIOHAZARD UK SUBS KING KURT SUBHUMANS PENETRATION EVIL CONDUCT PETER & THE TEST TUBE BABIES UK DECAY SPIZZ ENERGI STEVE IGNORANT with PARANOID VISIONS HARDSKIN RADICAL DANCE FACTION MURPHYS LAW VICE SQUAD THE CRUNCH 999 ATV THE STUPIDS ENGLISH DOGS THE LURKERS DRONGOS FOR EUROPE BLOOD OR WHISKEY MENACE RUBELLA BALLET THE CRAVATS JAYA THE CAT CULT MANIAX OCTOBER FILE NEW TOWN KINGS VINCE RAY & THE BONESHAKERS SAINTS & SINNERS SICK ON THE BUS GIMPFIST DIRTBOX DISCO CHOKING SUSAN CHURCH OF CONFIDENCE CRASHED OUT ARGIES A-HEADS LOST CHERREES CRESS EASTFIELD ANDY T PART 1 EIGHT ROUNDS RAPID THE CROWS ELECTRIC HANNAH RICKARD AND THE RELATIVES THE FORUM WALTERS SENSA YUMA DUN2DEF F UK 3CR THE GO SET GASOLINE THRILL CADAVER CLUB DINOSAURS ARE SH IT DRAGONS

SUNDAY 10th AUGUST

NOFX DOA (LAST EVER UK SHOW) RUTS DC AGNOSTIC FRONT POISON IDEA ROY ELLIS (AKA MR SYMARIP) AND THE MOONSTOMPERS feat RODDY RADIATION SNFU CHAOS UK OLD FIRM CASUALS LEFTOVER CRACK DEAF SCHOOL ZERO BOYS GLEN MATLOCK & THE PHILLISTINES THE OUTCASTS ABRASIVE WHEELS IMPLANTS USELESS ID MAD SIN AUTHORITY ZERO AGENT ORANGE THE DEFECTS TOTAL CHAOS KUNT AND THE GANG CAPTAIN HOTKNIVES THE DIRTY FOLKERS STEVE IGNORANT’S SLICE OF LIFE HAGAR THE WOMB THE GENERATORS THE BRAINS RUST LUNATIC FRINGE RUNNIN RIOT PICTURE FRAME SEDUCTION ANGRY AGENDA RESISTANCE 77 CONTEMPT CHEWING ON TINFOIL VIVA LAS VEGAS HOTWIRED MAID OF ACE CASUAL NAUSEA 16 GUNS THE CUNDEEZ ADDICTIVE PHILOSOPHY BLATOIDEA SYSTEM OF HATE HATEFUL EPIC PROBLEM SWAMP DELTA CHECKPOINT 36 STRATEGIES

NEW BAND STAGE (Thursday in the Pavilion)

HEADSTONE HORRORS A-M-I STRENGTH IN BLUNDERS THE DOMESTICS A PRETTY MESS CRISIS WARNING GONE AND LOST IT ANGRY ITCH CRETIN 77 4130’S?.PLUS MORE TBC ALMOST ACOUSTIC

TV SMITH JOEY SHITHEA D PATRIK FITZGERALD VIC RUGGEIRO CHRIS MURRAY PAULINE MURRAY LOUISE DISTRAS ATTILA THE STOCKBROKER MIKE ONLY THE FITS ACOUSTIC TOM HINGLEY MAX SPLODGE NICK CASH CHAS PALMER WILLIAMS JESSE WAGNER JOHNNY ONE LUNG ARTHUR KITCHENER PAUL CARTER MIKE SCOTT JON LANGFORD (of The Three Johns) JIM SORROW CHRIS BUTLER THE CROWS ARTURO LURKER KELLY KEMP TINA LEE THE RED EYES ACOUSTIC LOUIE RAW BILLY LIAR VILLY RAZE JON LAMB EFA SUPERTRAMP BINGO WITH MAX PLUS MORE TBC?

JELLO BIAFRA will be doing a special SPOKEN WORD performance and Djing in the Empress Ballroom.