RETARDED; reunion esclusiva per il Punk-Rock Raduno

Dopo Queers e New Bomb Turks, è il momento del punk rock made in Italy: i ragazzi dell’organizzazione del Punjk Rock Raduno hanno annunciato i Retarded.

La storica punk band di Voghera si riunirà per un concerto esclusivo in quel dell’Edoné di Bergamo. Un evento da non perdere per tutti i fans del “Ramonescore”.

Per tutte le info sul festival cliccate qui:

evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/326114477759219/

pagina facebook ufficiale: https://www.facebook.com/punkrockraduno/

sito ufficiale: http://www.punkrockraduno.com/

