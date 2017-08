REVOLUTION ROCK FESTIVAL: ottava edizione il 2 e il 3 settembre con Lion’s Law e Street Dogs

Il REVOLUTION ROCK FESTIVAL è un evento unico.

Giunto alla sua ottava edizone, confermata la location del DECIBEL di Magenta.

Nato 9 anni fa come festival delle bands dell’Associazione Joe Strummer di magenta, diviene ben presto uno dei più importanti e bei festival indipendenti italiani.

Una due giorni di musica antifascista ed antirazzista ispirato alla figura di Joe Strummer e che mette insieme il meglio del panorama punk,ska,oi,hc, rock.

Una due giorni in cui si istaura un clima fantastico in cui chi suona e chi ascolta sono fusi in un’unica immensa passione.

Out of Control Produzioni

in collaborazione con MAD TOURBOOKING

proudly present

The Original REVOLUTION ROCK FESTIVAL

VIII edition

2-3 Settembre 2017

DAY 1

SABATO 2.9:

Lion’s Law (UNICA DATA ITALIANA)

Miners

Il Complesso

EVENTO FB UFFICIALE :https://www.facebook.com/events/173086283185222/?ti=icl

DAY 2

DOMENICA 3.9

Street Dogs (UNICA DATA ITALIANA)

Andead

Mad Beat

EVENTO FB UFFICIALE: https://www.facebook.com/events/1445531662412229/?ti=icl

Apertura porte: h. 20

Biglietto singolo giorno: 15 euro

Abbonamento 2 GG: 25 euro

per ordinare abbonamento o biglietto scrivete a: unitywasapowerticket@email.it

There are two kind of music…ROCK AND ROLL!

DECIBEL MAGENTA

v.Piemonte 10 – Magenta (MI)

Ampio parcheggio sia sul fronte che sul retro locale!

-> per chi arriva dall’ autostrada milano torino prendere uscita (marcallo-mesero)

-> Per chi non vuole guidare la stazione è di fronte al locale!