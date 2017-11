ROMA HARDCORE SIAMO N’OI!

L’hardcore punk è molte cose, ma non ha nulla a che fare con fascismo e razzismo!

Questa la scintilla che ha fatto nascere questa graziosissima compilation; tutti qui riuniti gruppi hc, oi!, metal, punk rock, tutti romani e tutti con le idee ben chiare in testa: combattere l’odio razziale!

Questa compilation rappresenta così la gran parte della fiorentissima e validissima scena romana; presenti all’interno grandissimi gruppi come Payback, Tear me down, Plakkaggio hc, Anti you, Lucida Follia, The difference, Razzapparte, Coloss, Strenght Approach, All true, Think About, Blood’77 e Taste the floor solo per citarne alcuni e poi tanti altri ancora ovviamente!

23 pezzi più una bonus track di un gruppo storico di Roma i Growing concern (che francamente ignoravo), che vengono sparati alla velocità della luce. Un ottimo lavoro quello di Hellnation e SPQR, che darà l’occasione a chi non conosce la scena della capitale di farsi una buona dose di cultura e a chi invece è già abbastanza colto una ripassatina non fa mai male!

C’è poco da dire sul booklet, bianco nero con qualche foto sparsa, bio, qualche testo qua e là e contatti delle band, copertina semplice ma massiccia!

C’è poco da dire ragazzi, di solito le compilation mi fanno tutte orrore, ma questa è davvero tosta, segue un filo logico e non ti stanca mai! Credo sia un acquisto obbligatissimo, per tutti quelli con un minimo di ideale antifascista che seguono il punk-hc.. Procuratevela, non ve ne pentirete!

Voto: 3case Buono