SECOND YOUTH: “On and On” – La canzone punk rock dell’estate 2017

“On and On” e’ il nuovo singolo dei Second Youth. “On and On” e’ una canzone Punk Rock. Una di quelle che vorresti non finisse mai, che stai gia’ cantando alla fine del primo ascolto e che ti si pianta in testa come un chiodo e non va piu’ via. I Second Youth sono degli inguaribili romantici e hanno la capacita’ di scrivere canzoni come questa, merce ormai rara in questo 2017.

Mettono al primo posto la musica, ci credono fino alla morte e creano piccoli grandi capolavori Punk come questo.

Vi ricorderanno gli anni ’90, di quando andavate in skate ascoltando i Rancid e i Good Riddance, sentirete una buona dose di Fat Wreck ma percepirete distintamente che il substrato e’ fatto di cuore, attitudine e sincerita’ fino al midollo derivanti da decenni sulla strada, km macinati in tour per mezzo mondo con diversi progetti e la pelle tatuata a testimonianza di mille esperienze vere, la pelle di chi ne ha viste tante ed ha ancora voglia di raccontarle. “On and On” e’ tutto questo, ed e’ solo l’inizio.

Guarda il video di “On and On” su VEVO!