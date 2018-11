SICK OF IT ALL: video di “That Crazy White Boy Shit”

I Sick Of It All, storica NYHC band, hanno rilasciato il video di That Crazy White Boy Shit”, pezzo contenuto nel nuovo album “Wake The Sleeping Dragon!”, uscito lo scorso 2 novembre per Century Media Records e Fat Wreck Chords. Qui sotto il video: